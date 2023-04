Giorgia Meloni e Giambruno innamorati. Scatti intimi al centro commerciale

Giorgia Meloni e i momenti di svago con la sua famiglia. Le Foto

Giorgia Meloni da quando ha ricevuto dal presidente della Repubblica Mattarella il prestigioso incarico di premier non si è fermata un attimo. Tra Consigli dei ministri, riunioni a Bruxelles e trasferte all'estero, tra cui anche l'importante viaggio a Kiev per ribadire il sostegno dell'esecutivo all'Ucraina e a Zelensky, ha avuto per sè e per la sua famiglia veramente poco tempo a disposizione. Ma il settimanale "Chi" è riuscito ad immortalarla in uno di quei rari momenti intimi, in compagnia della sua famiglia: con il compagno Giambruno e la piccola Ginevra, la loro figlia. Tutti insieme al centro commerciale per una giornata di shopping a Roma, come una famiglia normale e non come una delle figure istituzionali più importanti del nostro Paese.

Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, nel numero di questa settimana, il servizio sulla giornata di shopping in famiglia della premier. Berretto di lana e occhiali neri per passare inosservata, la Presidente del Consiglio si è regalata una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina in compagnia del compagno, il giornalista Andrea Giambruno, e della loro figlia Ginevra. Tra negozi di giocattoli per la bambina, soste in store beauty e di moda (sempre dai piccoli prezzi) per lei e teneri baci di coppia scambiati sulle scale mobili, per un giorno l'agenda della Meloni era dedicata esclusivamente ai propri cari, mostrandola in una veste di "normale” felicità come mamma e come donna innamorata.