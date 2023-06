Twitter, la galassia di Musk perde pezzi: lasciano due manager della sicurezza

Twitter, ancora turbolenze per Elon Musk: lasciano due responsabili della sicurezza

Ancora grane per Elon Musk. Non è bastata la notizia di pochi giorni fa che ha confermato che da quando ha messo le mani sull'uccellino azzurro il social network ha perso ben il 68% del suo valore: passando così da una valutazione di 44 miliardi ai soli 14,75 miliardi, ora per Twitter spuntano nuove turbolenze. Nel giro di 24 ore il manager Irwin, a capo della moderazione dei contenuti, ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Stessa sorte anche per J. Brown, che al Wall Street Journal ha confermato di aver lasciato l’azienda. Il motivo dietro le dimissioni di Irwin e Brown, scrive Open, "ancora non sono chiare però una cosa è certa: da quando Musk ha preso il controllo della piattaforma, il loro lavoro è diventato decisamente più complesso".

Va infatti ricordato che il responsabile alla fiducia e alla sicurezza si occupa di "rassicurare gli inserzionisti che Twitter è un luogo sicuro per i loro annunci". L'arrivo di Elon Musk e della sua "politica libertaria" sulla moderazione dei contenuti ha creato non pochi problemi, generando un "esodo degli inserzionisti, preoccupati che i loro contenuti possano essere mostrati assieme a contenuti offensivi, discriminatori o violenti".