Ultras Milan Inter, il tuttofare Lucci ha organizzato i concerti di Fedez

Ultra Milan Intern, Luca Lucci ha organizzato concerti in Italia e all'estero per artisti come Fedez ed Emis Killa

Dalle indagini della Dda di Milano sulle curve di Inter e Milan sarebbero emerse anche le “ambizioni imprenditoriali” del leader della Sud Luca Lucci nel settore musicale per i suoi rapporti personali con i cantanti rap come Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno. Relazioni che gli hanno "consentito di aumentare, in maniera esponenziale, e con pochissimi controlli, i propri guadagni, avviando preliminari accordi tesi a gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale (ed in particolare in Calabria), sia internazionale, facendo leva sull’intraprendenza del suo fedelissimo Hagag Islam”.

Il cosiddetto "Alex Cologno" era molto vicino a Federico Lucia ed è stato arrestato con Lucci, “già in contatto con alcuni imprenditori operativi nel settore, molti dei quali di origine calabrese”. Lo scorso agosto è stato proprio Hagag a organizzare una serie di concerti di Fedez, tra Roccella Jonica e Gioia Tauro.

“Il tema che ti pongo è questo? Cioè come introduco la tua figura”. Così Fedez parlava con Luca Lucci sulla possibilità nel gennaio 2023 di acquisire, in società tra di loro, il locale 'Old Fashion' all’interno della Fondazione Triennale di Milano. “Non la introduci... eh sono con te”, risponde Lucci, aggiungendo: “Ma tu sai già a chi farlo gestire? Perché io una persona l’avrei”.

Sempre con Lucci, Fedez si fa avanti per cercare di vendere una bevanda da lui sponsorizzata con l’altro rapper Lazza all’interno dello stadio. Un proposta che vede Lucci disponibile a intercedere con il responsabile dei bar del Meazza. "Lo conosco bene!! eh...è una persona perbenissimo…guarda, con i bar, con i bar, mi posso...mi posso muovere eh...già in settimana mi muovo!…”. A riprova della sua capacità “di poter mettere in atto un intervento trasversale”, Lucci assicura a Fedez di avere sponde anche con la controparte interista. "Se vuoi mi muovo anche con l'Inter, perché lui fa anche quelli dell'Inter… quindi… io se vuoi, te le faccio mettere in entrambe le partite … va bene… per dentro lo stadio...per dentro lo stadio, non c'è problema".