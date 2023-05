Una storia di dolcezza floreale, ecco l'impresa di Nicola Venturi

Nicola Venturi tra le sue pareti floreali (artigianali) e una nuova collezione

Continua nel segno della tradizione. E stupisce tutti. "Qui si vendono fiori da oltre 50 anni", potrebbero scrivere i più romantici. Lo sa bene Nicola Venturi, imprenditore bresciano che adesso racconta il suo successo senza troppi problemi. "Mi è sempre piaciuto l'applicazione artistica dei fiori, ho studiato, fatto corsi e formato le mie dipendenti", dice Venturi.

"Ho usato tanto i social con composizioni molto particolari: tantissime rose seguendo i trend dei social", dice ancora. Oggi Nicola Venturi a Brescia è molto conosciuto. Ma successivamente ha aperto un e-commerce importando "rose stabilizzate", che hanno una durata più lunga. "Insieme ad una mia ex compagna ho avviato, tempo fa, questo progetto con installazioni di pareti floreali per grandi eventi", sottolinea. E le sue parole sono piene di dolcezza, proprio come i prodotti che realizza. Tutti artigianali.

"Y sweet bear" è la collezione di eleganti orsetti di rose eterne morbidi al tatto: "I nostri orsetti sono pensati per conquistare il cuore di coloro che amiamo e arredare gli ambienti più raffinati", conclude Venturi.