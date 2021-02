Usa, Biden vuole sospendere il divieto per la piattaforma cinese WeChat

Biden ha chiesto a una Corte di appello federale di sospendere l’esame per il divieto della piattaforma cinese WeChat. “Il Dipartimento del Commercio ha iniziato la revisione di alcune azioni prese", tra le quali il divieto del servizio di comunicazione cinese. Il Dipartimento prevede una valutazione approfondita in seguito alla quale determinerà se c’è "una minaccia alla sicurezza nazionale come descritto nell’Ordine Esecutivo del 6 agosto 2020 di Donald Trump e lo scopo normativo di proteggere la sicurezza degli americani e dei loro dati”. E' quanto si apprende dal documento depositato in tribunale ieri 11 febbraio.