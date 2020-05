Usa, il 2 volte Premio Pulitzer Mark Schoof nuovo direttore di BuzzFeed News

Il due volte Premio Pulitzer Mark Schoofs nuovo direttore di BuzzFeed News

Il due volte vincitore del Premio Pulitzer Mark Schoofs, sale alla direzione della società americana di media, notizie e intrattenimento BuzzFeed News.

Da oltre 30 anni nel settore, in BuzzFeed News dal 2013, Mark Schoofs ha portato importanti contributi e inchieste giornalistiche al media company, di cui adesso si trova alla guida in tempi difficili. Di fatto, come riportato da PrimaOnline, la società ha annunciato che a causa della crisi coronavirus provvederà alla riduzione dello stipendio dei dipendenti e al taglio del 14-25% dei compensi dei dirigenti.