Usa, Trump: "Huawei ci spia". Washington inasprisce le sanzioni

Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler inasprire le sanzioni contro il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei, estendendole a 38 delle sue filiali, al fine di limitare il loro accesso alla tecnologia americana. Lo riferisce in un comunicato il Dipartimento del Commercio statunitense.

L'amministrazione di Donald Trump ha criticato Huawei e le sue consociate per "aver intensificato gli sforzi per ottenere semiconduttori avanzati sviluppati o prodotti utilizzando software e tecnologie statunitensi per raggiungere gli obiettivi politici del Partito Comunista Cinese", ha dichiarato il Segretario al Commercio, Wilbur Ross.

Usa, Trump: "Huawei ci spia"

"Non vogliamo la loro tecnologia negli Stati Uniti perché ci spiano e non faremo niente nei termini di condivisione di intelligence con qualsiasi Paese che la usi". Così Donald Trump commenta, intervistato da Fox News, la nuova stretta su Huawei annunciata dal segretario di Stato Mike Pompeo. "Io la chiamo Spywei, spiano il nostro Paese", ha aggiunto il presidente.

Trump ha sottolineato di aver detto a "Regno Unito ed Unione Europea che se andate" con Huawei "non condivideremo le informazioni di intelligence con voi".

"Noi amiamo molto Scotland Yard - ha detto ancora riferendo delle pressioni fatte su Londra - ma non faremo business con voi, se usate il sistema Huawei vi spieranno e quindi spieranno anche noi". "E sono riuscito a far abbandonare ogni Paese" il progetto, ha concluso Trump.