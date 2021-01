Usa, il profilo Twitter di Biden diventa Potus e supera il milione di follower

L'account Twitter ufficiale della presidenza degli Stati Uniti, Potus (President of the United States), è passato ufficialmente a Joe Biden subito dopo il giuramento. Durante le parole pronunciate dal nuovo presidente, l'account ha inoltre superato il milione di follower. Per decisione di Twitter, Biden era ripartito da zero, non ereditando i milioni di seguaci di Trump e, prima, di Obama.