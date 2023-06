"Uscita del cazzo", rissa tra Arisa e Paola Iezzi. Poi il gestaccio sui social. VIDEO

Rissa tra Arisa e Paola Iezzi. Il video del dito medio sui social

Paola Iezzi al vetriolo contro Arisa. La cantante del duo Paola & Chiara si scaglia in conferenza stampa contro la collega che aveva espresso il suo apprezzamento verso la premier Giorgia Meloni e che aveva invece messo in discussione il tema dell’utero in affitto, inimicandosi diversi membri del mondo Lgbt.

GUARDA IL VIDEO

È scontro anche tra Arisa e Paola Iezzi 🚨 pic.twitter.com/oJmqybJcrl — Trash Italiano (@trash_italiano) June 9, 2023

Paola Iezzi, madrina (assieme alla sorella Chiara) del Roma Pride, ha dichiarato: “Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto", aveva premesso Paola durante la conferenza stampa di presentazione del Roma Pride 2023, salvo poi rifilare alcune stilettate alla collega.

"Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non tutti abbiamo la stessa self confidence nell’esprimere noi stessi. Chiaramente non sono d'accordo su quello che ha detto, chiaramente esistono questioni più importanti della uscita diciamo infelice di Arisa", aveva affermato la cantante.

E ancora, la cantante afferma: "Penso che lei nella sua vita abbia vissuto il senso di esser discriminati. E questo lascia dei traumi, che formano delle paure grandi". Concludendo il ragionamento, Iezzi aveva anche osservato: "Magari si parla tre giorni di Arisa che ha fatto un'uscita del cazzo, scusatemi, infelice, e poi non si parla degli aspetti importanti di questa manifestazione".