Vannacci, nuova vita da milionario. Il suo libro ha già venduto 100mila copie

Vannacci, il suo libro vende una media di 10mila copie al giorno. Ecco il suo reale guadagno finora

Il libro del generale Roberto Vannacci fa registrare continui record e il militare si prepara ad entrare nel ristretto mondo dei milionari. Il suo "Il mondo al contrario" - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe già incassato 850 mila euro lordi. Il testo è uscito il 10 agosto in self publishing con Amazon Kdp (Kindle direct publishing). la modalità scelta è stata quella dell'autopubblicazione, un sistema che prevede che non si passi attraverso l’intermediazione di un editore. Con Amazon Kdp l’autore può ottenere fino al 60% delle royalties sui libri cartacei e dal 35 al 70% sulle edizioni digitali del libro. Il volume ha venduto finora 93 mila copie. Ed è primo nella saggistica e nella classifica assoluta. Con un venduto doppio rispetto al resto della top ten.

Secondo la società che fornisce i dati di vendita dei libri Gfk il libro - prosegue Il Corriere - potrebbe vendere fino a 140 mila copie. Ma si tratta di stime conservative, visto che il ritmo attuale è di 10 mila copie al giorno. Le recensioni fino a ieri erano più di 2 mila: il secondo in classifica ne ha 413. Come funziona il meccanismo dell’autopubblicazione? Kdp mette a disposizione tre modalità.