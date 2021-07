Vasco incontra Dylan Dog: arrivano tre fumetti dedicati al cantante

Arriva finalmente in edicola l’inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore. Non sembra vero, ma Dylan Dog omaggia Vasco Rossi con tre episodi ispirati dalle canzoni del rocker romagnolo. Il protagonista è sempre lui, l’Indagatore dell'incubo. A inaugurare il progetto è “Sally”, uscito mercoledì 30 giugno. A seguire arriveranno i numeri dedicati ad "Albachiara" e "Jenny". Le tre uscite (le ultime due saranno il 30 luglio e il 31 agosto) permetteranno ai fan del cantante di ingannare l’attesa delle nuove date del tour (rimandato al 2022) e rappresentano per Sergio Bonelli Editore un modo per celebrare gli 80 anni della Casa editrice e festeggiare il celebre personaggio di Tiziano Sclavi.

Vasco ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: "Ho sempre amato la sintesi e i fumetti in questo son perfetti: il racconto si dipana per immagini e poche parole ma quelle che bastano a farti capire un mondo intero di cose. Il mio percorso direi che va da Nembo Kid a Tex Willer per arrivare fino a Dylan Dog, il più colto, raffinato e impegnato, il suo mondo visionario mi ha affascinato. Ancora oggi è per me un mito e sono strafelice di incontrarlo. A proposito, da Dylan Dog sono passato direttamente ai libri di filosofia". Una coppia di personaggi apparentemente insolita ma destinata ad incontrarsi, come ha sottolineato Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore: "È curioso come gli aggettivi che si possono usare per Vasco e per Dylan siano facilmente intercambiabili tra i due: ribelle, insofferente agli schemi, determinato eppure fragile, disilluso eppure vitale. Insomma, umano, molto umano".

Per l'occasione, la sceneggiatura degli albi è stata affidata a tre delle autrici di punta della scuderia milanese di via Buonarroti: Paola Barbato, Gabriella Contu e Barbara Baraldi hanno dato un'interpretazione personale alle emozioni suscitate in loro dalle parole e dalla musica per trasferirle nel mondo di Dylan Dog. Corrado Roi, Sergio Gerasi e Davide Furnò hanno visualizzato il tutto con la loro arte. Gigi Cavenago e Fabrizio De Tommaso hanno illustrato le copertine, duplici per ogni albo: una regolare da un lato e una speciale da collezione sull’altro. A impreziosire il tutto, una foliazione oltre ad alcuni contenuti speciali, come l’intervista di Luca Crovi a Vasco e i testi delle canzoni a cui si ispira ogni episodio.