Verissimo, da Sophie Codegoni a Zerbi: ospiti e anticipazioni 3-4 dicembre

Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend 3-4 dicembre: la guida

Tutto pronto per un nuovo weekend frizzante nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin. Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre sono in arrivo tanti personaggi del mondo dello spettacolo nella cornice di Mediaset tra cantanti, comici, opinionisti, vip, influencer e volti noti dei talent show. Ecco che cosa succederà questo fine settimana.

Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 3 dicembre

Sabato 3 dicembre sbarcheranno negli studios di Silvia Toffanin due personaggi di punta del mondo vip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Tra i due l'amore, come si sa, è scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip. Da Toffanin oltre che parlare della loro relazione, rivelaranno al pubblico il sesso del loro bebè (Sophie Codegoni è in dolce attesa).

Verisssimo, ospiti e anticipazioni domenica 4 dicembre

Domenica 4 dicembre 2022 sarà invece la volta di un'altra coppia tanto amato dal pubblico: Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Il loro amore è nato nella trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. A Verissimo racconteranno gli inizi della storia, l'evolversi e come procede ora. Ma non solo talent vip. In studio ci saranno anche Roberto Lipari, Rudy Zerbi, Sergio Friscia e Bobby Solo.