Veronica Gentili in Rai, ma ad una condizione. Ecco che cosa condurrà

Veronica Gentili verso Rai 2. Addio a Rete 4?

Veronica Gentili verso la Rai? Dopo l’addio di Fabio Fazio a viale Mazzini, è in corso un vero e proprio terremoto nel panorama televisivo italiano. In questi giorni, Affaritaliani.it sta trattando molto da vicino la questione che si fa sempre più calda di giorno in giorno.

D’altronde, i fan dei programmi e conduttori sono molti e, ovviamente, cercano chiarezza. Tra i nomi su cui vertono più dubbi c’è sicuramente quello di Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente, in onda su Rete 4, malgrado i bassi ascolti, sarebbe tra i volti preferiti dei vertici Mediaset. Ma la sua permanenza a Cologno Monzese non è affatto scontata, anzi.

Secondo quanto scrive TvBlog, c’è la possibilità di un ritorno alla tv pubblica di Nicola Porro, che se n'era andato (approdando con successo a Quarta Repubblica) dopo l'offerta al ribasso di un preserale alla domenica su Rai 2.

Tra le future mosse di viale Mazzini, ci sarebbe quella di posizionare Porro nel mercoledì o giovedì sera di Rai 2. Per ora, però, sembra uno scenario piuttosto difficile da realizzare. Ecco, dunque, che la conduttrice di Controcorrente si trasforma così nella perfetta alternativa a Porro per prendere possesso di un programma nel prime time di Rai 2. Non resta che stare a vedere...