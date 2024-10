Victoria De Angelis lancia il marchio d'abbigliamento (FOTO) e lavora all'album da solista

Victoria De Angelis lancia il brand d'abbigliamento e l'album da solista

Dopo il singolo "Get Up Bitch!" con Anitta, Victoria De Angelis sta lavorando a remix e produzioni originali, anche in collaborazione con star del mondo della musica. «Ora non so bene le tempistiche [ma nel futuro ci saranno] sicuramente qualche altro singolo e un disco. Sto lavorando a tantissime cose, tra tracce, remix, collaborazioni. La sto vivendo molto tranquillamente, essendo un progetto nuovo. Sono in un periodo di massima ispirazione. Diciamo che è quel momento della fase creativa a mille in cui butti tutto fuori senza sapere poi dove collocherai ogni dettaglio», le parole della bassista dei Maneskin in una recente intervista a Billboard Italia.

Non solo musica. Nel frattempo Victoria De Angelis lancia il brand d'abbigliamento.