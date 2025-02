Balena inghiotte una canoa e poi... Il video choc

Un video impressionante, registrato l’8 febbraio e diffuso sui social, mostra la terribile disavventura di Adrián Simancas, un 24enne venezuelano, che è stato inghiottito per alcuni secondi da una megattera mentre si trovava in packraft (canoa gonfiabile) nella baia di El Águila. La scena è stata ripresa dal padre del ragazzo, che ha immortalato il momento in cui la balena riemerge e risputa il giovane, illeso ma visibilmente scosso.

Le immagini sono rapidamente diventate virali, generando shock e curiosità in tutto il mondo. Fortunatamente, Adrián non ha riportato ferite gravi ed è riuscito a tornare a riva