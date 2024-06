"Viola come il mare", successo su Mediaset Infinity e Canale 5. I numeri

"Viola come il mare", successo su Mediaset Infinity e Canale 5

Grande successo per l’operazione “Viola come il mare” su Mediaset Infinity e Canale 5.

Mediaset, per la prima volta, ha anticipato la messa in onda televisiva su Canale 5 di “Viola come il mare” con una visione gratuita di tutti gli episodi della seconda stagione sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity ottenendo un riscontro eccezionale.

Le sei puntate della serie, visibili dallo scorso 24 aprile su Mediaset Infinity, con 12.5 milioni di ore viste sono risultate il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate. I numeri davvero importanti dell’ascolto digital, hanno incrementato del 60% gli ascolti su Canale 5.

La sesta e ultima puntata della seconda stagione è stata vista da una total audience di circa 3 milioni 600 mila spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity.

In attesa della terza stagione, su Mediaset Infinity è sempre possibile rivedere le prime due serie di “Viola come il mare” (coproduzione Rti e Lux Vide - società del Gruppo Fremantle), con i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.