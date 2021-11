Virgilio Video Kids, il web a misura di bambino si rinnova

Virgilio Video Kids, l’area di Virgilio Video totalmente dedicata ai più giovani, si rinnova e cambia vestito. Una nuova veste grafica per rispecchiare maggiormente la vocazione del portale e andare incontro ai gusti della generazione Alpha. Ma le novità non si limitano al restyling grafico. Per venire maggiormente incontro alle richieste degli utenti e segmentare meglio il suo pubblico, i contenuti sono stati suddivisi in due sottocategorie distinte: Bambini e Ragazzi.

Bambini è la sezione dedicata al target pre-scolare, dai 3 ai 6 anni. Il punto forte sono una selezione di contenuti creati appositamente per i più piccoli: favole animate, filastrocche, mini tutorial da fare insieme a genitori, schede attività da stampare, ritagliare e colorare. Con un occhio anche per i contenuti edutaiment, come le clip per imparare l’alfabeto e le nursery rhymes in lingua inglese.

La sezione Ragazzi è, invece, pensata per i giovani tra i 6 e gli 11 anni. I cartoni animati educativi di Pog, ci portano a spasso per lo spazio e il tempo, alla scoperta degli eventi e delle persone che hanno scritto la storia. La ricca selezione di tutorial è accompagnata da esperimenti da fare in casa e da clip di edutainment per sviluppare le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) dei ragazzi.

E per i più curiosi, decine di clip animate che rispondono alle domande più affascinanti in tema di scienza, usanze, storia, modi di dire. Grande attenzione, in questo restyling è stata data alla struttura del sito, così da assicurare una navigazione sicura e controllata tra i contenuti selezionati per il giovane pubblico. Playlist, classifiche e sistema di ricerca sono pensati per mantenere i piccoli utenti all’interno della sezione Kids, sezione dove persino la pubblicità è filtrata per un pubblico di minori.