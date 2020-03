Vita in Diretta: i social ufficiali spingono Matano-Bortone. Lorella snobbata

Mistero alla Vita in Diretta. Su Instagram Lorella Cuccarini viene ignorata dal profilo ufficiale del programma, che invece spinge la papabile sostituta Serena Bortone e il collega Alberto Matano.

Che La Vita in Diretta, in onda nel pomeriggio di Rai1, sia ormai teatro d'incomprensioni - eufemismo - tra i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano è ormai verità universamente nota, come direbbe Jane Austen. Ma, analizzando il profilo Instagram dei due, salta all'occhio un particolare piuttosto peculiare e degno d'interesse.

Se il profilo Instagram ufficiale della Vita in Diretta non fa mai mancare il suo like ai post di Matano (e sarebbe anche ovvio), pare dimenticare scientificamente quelli della Cuccarini (linea di condotta ben meno ovvia). L'ultimo like del profilo ufficiale della Vita in Diretta a Lorella risale infatti al post della showgirl pubblicato l'11 ottobre 2019 e illustrato - guarda caso - da una foto che la ritrae con il collega. Dopodiché il profilo ufficiale della Vita in Diretta sembra obliare Lorella, snobbandola anche nel post nel quale la conduttrice racconta del suo incontro con Edith Bruck, una delle ultime sopravvissute ai campi di concentramento.

Svista ripetuta dei social media manager incaricati? Questa ipotesi, già improbabile di per sé, è smentita da un'altra tendenza di chi manovra il profilo Instagram della Vita in Diretta, perché - mentre vengono negati i like alla Cuccarini - non mancano i riconoscimenti ai post della sua papabile sostituta, ovvero Serena Bortone. Sempre presenti, infatti, i like del profilo ufficiale della Vita in Diretta ai post Instagram della conduttrice di Agorà su Rai3, pronta a traslocare su Rai1 e data per prossima padrona di casa del contenitore pomeridiano dell'Ammiraglia accanto all'amico Matano.

Piuttosto strano che Lorella Cuccarini, conduttrice attuale della Vita in Diretta, sia snobbata dal profilo Instagram ufficiale del programma - tutto documentato da varie schermate che abbiamo acquisito con cura. Profilo ufficiale che, al contrario, appare molto proclive a sostenere con entusiasmo non soltanto il collega Matano ma soprattutto colei - Serena Bortone - che dovrebbe sostituirla il prossimo anno. Terremo d'occhio ovviamente, nei prossimi giorni, se tale tendenza perdurerà.