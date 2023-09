Vittorio Feltri, "si fatica anche a morire". Il tweet che preccupa sui social

Vittorio Feltri, "si fatica anche a morire". Il tweet che preccupa i social e i messaggi d'amore per il giornalista

Vittorio Feltri, ha pubblicato un tweet che ha fatto preoccupare tanti utenti della rete. «Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio», ha scritto il direttore editoriale de Il Giornale (e storico direttore di Libero). «Non faccia scherzi, direttore», gli scrivono i suoi fans. E ancora: "Direttore resista, sto per mettermi a piangere", si legge tra i commenti. Piuttosto che un "Mai senza il Feltri!!!". O "Direttore! Mio capitano!", con tanto di emoticon di un cuore rosso.

Ma sono davvero tantissimi i commenti pieni d'amore per il giornalista 80enne.

Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 29, 2023

In passato, Vittorio Feltri era stato operato di tumore. «Il tumore al seno è stato una piccola cosa, quello che mi ha sorpreso è che non ho niente di femminile, eppure, il cancro mi è venuto al seno. Comunque, dopo l'operazione, mi sono rivestito e sono andato al giornale a scrivere un pezzo. Ora mangio poco, ho meno appetito. Ma bevo uguale: da sempre mezzo bicchiere di vino bianco prima di pranzo e cena; a cena, massimo un bicchiere e mezzo di rosso e, la sera, un dito di whisky. Dormo 11 ore: vado a letto alle dieci e mi alzo alla nove. Senza sonniferi, gocce, niente. Poi vado in ufficio e mi metto a scrivere. Invecchiando, sono diventato più veloce: per un articolo, impiego al massimo 40 minuti», aveva detto.

Leggi anche