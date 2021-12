Vodafone Italia, Amelia Parente nominata nuova Direttrice Risorse Umane

Vodafone Italia, Amelia Parente è la nuova Direttrice Risorse Umane e Organizzazione

Il team di Vodafone in Italia si aggiorna. Dal 10 gennaio 2022, Amelia Parente assume il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio ed entra a far parte del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia. Proviene da Roche Italia, dove ha svolto il ruolo di Direttore HR, Communications & Transformation della divisione farmaceutica del gruppo e membro del Consiglio di Amministrazione.

Parente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in importanti gruppi farmaceutici multinazionali, acquisendo esperienza in diverse funzioni strategiche nel campo delle Risorse Umane, da Pfizer a GSK e Amgen. Parte della sua carriera si è svolta all'estero presso gli headquarter delle aziende multinazionali di appartenenza – a Basilea e a Londra – in incarichi europei o globali, dove ha contribuito a riprogettare il modello operativo della funzione HR e del business.

Ha gestito riorganizzazioni aziendali, con particolare attenzione alla solidarietà intergenerazionale, contribuendo a creare una cultura d'impresa fondata su innovazione, centralità del cliente e people engagement. È laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, con una specializzazione in Gestione Risorse Umane e Organizzazione.