Wpp riorganizzazione: Grey si integra in Akqa in 5 mercati (tra cui l'Italia)

Wpp ha fatto sapere che Grey si integrerà in Akqa in cinque mercati, tra cui l'Italia, in una riorganizzazione che dà un'ulteriore spinta a un modello di efficienza e coinvolge le sedi di Grey in Australia, Emirati Arabi Uniti e Belgio, oltre all'Italia, che si uniscono ad Akqa, con i vertici di Grey che entrano a far parte dei management team locali. "Grazie alle forze complementari e all'esperienza di questi uffici che vanno a integrarsi negli studios di Akqa, il nuovo team continuerà a generare valore sulla scorta dell’eccellente lavoro sviluppato per clienti come Volvo, Westfield, The Coca-Cola Company e altri brand globali", si legge nel comunicato. Grey potrà così focalizzarsi sui mercati ad alta crescita, garantendo un servizio ancora migliore per i propri clienti globali.

Akqa guardando al fronte italiano prenderà la gestione dello studio di Milano di Grey dando ancor più forza alla sinergia fra i due team che in passato ha mostrato già risultati importanti (vedi, ad esempio, gestione della comunicazione corporate e interna di UniCredit). A guidare i due brand, Umberto Basso, Managing Director Akqa, e Marta Di Girolamo, CEO Grey.

Questa riorganizzazione globale conta su 170 professionisti, al servizio di brand planetari (da Coca Cola a Nike, passando per Whirlpool) e italiani (Edison, RTI, Artsana, Ducati, Sofidel, Angelini Pharma, Campari Group, Cameo).

Il riassetto è stato pianificato da Laura Maness, Global CEO di Grey, per realizzare la sua visione di creare una ‘borderless Grey’, obiettivo messo nel suo focus al momento dell'ingresso nel network nel settembre 2022.

"Akqa e Grey hanno già lavorato insieme in queste regioni e le nostre aree di competenza si integrano perfettamente" dichiara Laura Maness. "Unendo i nostri team, stiamo unendo il meglio di entrambi i mondi: la rinomata creatività di Grey e l’eccellenza nel design e innovazione di Akqa. Sono convinta che a beneficiare di questo nuovo assetto non saranno solo i nostri dipendenti, ma anche i nostri clienti, che avranno accesso a un pool veramente ineguagliabile di talento ed esperienza diversificati".

Ajaz Ahmed, Fondatore e CEO di Akqa, dichiara: "Siamo orgogliosi di collaborare con il team di Laura e crediamo che il valore del brand Grey sia permanente nel tempo. La ricerca dell'eccellenza operativa è centrale nella nostra missione di fornire una crescita sostenibile e al servizio della costruzione di un'agenzia più snella e agile per migliorare le nostre performance e supportare la nostra visione a lungo termine".