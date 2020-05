Your Pet Stories, primo spot user-generated Arcaplanet realizzato con Alkemy

Your Pet Stories è il primo spot user-generated di Arcaplanet realizzato con Alkemy e on air dal 9 maggio.

Gli animali domestici sono i protagonisti della nostra quotidianità. Rendono le nostre giornate più allegre e ci permettono di essere sempre noi stessi, perché sono dalla nostra parte in ogni occasione. Per questo motivo Arcaplanet, la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici con oltre 350 punti vendita diretti, una piattaforma di vendita online e circa 1.700 dipendenti, ha scelto di mettere in scena il valore che un pet porta in ogni famiglia chiedendo agli italiani di raccontare un momento di allegria insieme i propri animali domestici.

Alkemy, società leader nel settore dell’evoluzione dei modelli di business, scelta da Arcaplanet per la comunicazione 2020, ha ideato e prodotto l’activation “Your Pet Stories”, che ha ingaggiato i pet parent sui social, invitandoli a registrare un breve video insieme ai propri beniamini per collaborare alla realizzazione di uno spot interamente user-generated che fa eco allo stesso posizionamento di Arcaplanet: Pet store. Pet stories.

“In questo momento così importante abbiamo aiutato ad evolvere l’approccio di comunicazione di Arcaplanet. Il mantra è restare vicini ai nostri clienti, aiutandoli a compiere le scelte giuste. Con idee che capiscano il momento e produzioni realizzate in modalità diverse dallo shooting tradizionale” dichiara Marco Tironi, Creative Director di Alkemy.

La raccolta di numerosi contributi originali degli utenti è confluita nella realizzazione di uno spot TV incentrato nel salotto di casa che mostra come gli animali domestici siano membri di diritto delle nostre famiglie, alla cui vita partecipano in modo attivo e coinvolgente. Che siano momenti di difficoltà o di spensieratezza, i nostri animali domestici sono sempre con noi. E meritano di essere celebrati insieme a chi si prende cura di loro.

“Mantenere la rilevanza del brand è l’obiettivo”. Aggiunge alla nota Jan Mattassi, Creative Director di Alkemy. “Ottimismo, sensibilità, empatia e concretezza sono i mezzi. Your Pet Stories nasce in un momento in cui gli stessi consumatori hanno voglia di essere ingaggiati. Specie se la modalità è semplice, coinvolgente e permette di raccontare con verità un po’ della propria storia personale”.

Così commenta Alessandro Moretti, Direttore Marketing di Arcaplanet: “Il concetto che ispira questo nuovo percorso di comunicazione è che basta un pet per fare famiglia. Gli animali domestici possono vivere, infatti, in famiglie più o meno numerose oppure essere compagni di vita anche di single o persone anziane. Ciascuna di queste famiglie ha la sua storia e, con questo spot, chiediamo loro di raccontarla in prima persona come fanno tutti i giorni all’interno dei nostri store”.

Lo spot Your Pet Stories è on air dal 9 maggio in TV e sui canali digital e social di Arcaplanet.

La produzione è gestita interamente dalla Entertainment Unit di Alkemy guidata da Giorgio Cignoni.