Zenith vince la gara media Sace: budget da 1 mln per il piano di rilancio

Pubblicità, l'agenzia svolgerà i servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi online e offline

Servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi online e offline per una campagna pubblicitaria che avrà per oggetto il nuovo posizionamento del gruppo: si è conclusa con la vittoria di Zenith, agenzia media del gruppo Publicis, la gara valida un semestre e indetta da Sace co un 1 milione di euro circa per sei mesi di attività di planning e buiyng inerenti questo tipo di servizi di consulenza. Lo scrive Prima Online.

L’agenzia di cui è ceo Andrea Di Fonzo, svolgerà tutti i servizi con l'obiettivo di rilanciare il gruppo. Sace, spiega Prima Online, "è una società controllata del MEF specializzata nel settore assicurativo-finanziario, e così il piano media necessariamente chiamerà in causa siti e quotidiani finanziari e di informazione focalizzati su argomenti di economia e finanza selezionati per numero di lettori per giorno medio ed indice di affinità. Nel piano però anche altri canali come radio, out of home, affissioni digitali".