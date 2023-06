Zona Bianca, ospiti stasera: dramma carovita, senza vacanze crolla il turismo

Zona Bianca ospiti stasera: si parlerà di carovita, omicidio di Giulia Tramontano e del ritiro del patrocino al Gay Pride a Roma

Oggi mercoledì 7 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. La puntata si aprirà con una pagina sulle difficoltà di molti italiani a causa del carovita che mette a serio rischio la possibilità di andare in vacanza, mentre nel settore del turismo si fatica a trovare lavoratori stagionali.

Nel corso della serata, si affronterà il caso dell’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi, su cui è acceso il dibattito politico che spinge verso un intervento legislativo per riconoscere il duplice omicidio a carico di Alessandro Impagnatiello. Si cercherà inoltre di capire se l’omicida abbia avuto complici nell’occultamento del cadavere.

Infine, spazio a un approfondimento sulle proteste della comunità Lgbtq+ legate alla scelta della Regione Lazio di ritirare il patrocino al Gay Pride di sabato a Roma, nel caso le associazioni scelgano di manifestare a favore dell’utero in affitto.