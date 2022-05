Zuckerberg a Milano, bufera su foto con i big della moda: "Neanche una donna"

Zuckerberg a Milano, la foto con i gotha della moda scatena le polemiche social

La visita di Zuckerberg in Italia è un susseguirsi di incontri con i gotha nostrani. Ieri, a Milano, il fondatore e Ceo di Meta (Facebook) Mark Zuckerberg, si è lasciato immortalare in mezzo ai più grandi rappresentanti della moda italiana. Nella tarda mattinata di ieri Federico Marchetti, fondatore di Yoox ed ex CEO di Yoox Net-a-Porter, ha postato su Instagram lo scatto in questione con il tycoon americano, “META-PORTER a Milano. Ciao Mark!”, ha scritto nella didascalia.

Presenti nella foto, anche Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli di Prada e pronto a rilevare l’azienda; Geoffroy Lefebvre, l’attuale CEO di Yoox Net-a-Porter; Renzo Rosso, fondatore di OTB Group; il numero uno di Moncler, Remo Ruffini, Diego Della Valle di Tod’s, Marco Gobbetti di Ferragamo e Brunello Cucinelli, la cui omonima etichetta di lusso si dice sia una delle preferite di Zuckerberg. Insieme ai grandi della moda, anche l’amministratore delegato di Meta Italia, Luca Colombo.

Ma la foto non ha destato esclusivamente elogi. Il popolo del web, infatti, ha espresso pareri piuttosto contrastanti. Nello specifico, da una parte si è alzata una polemica innescata dall’assenza nella foto di manager donna, accusando quindi di mancanza di diversity; d’altro canto però, innumerevoli anche i commenti positivi di orgoglio e fierezza delle più grandi menti creative e imprenditoriali della moda italiana.

Il motivo dell’incontro di Zuckerberg con i dirigenti nostrani non è stato ancora reso noto. Lo scorso anno Zuckerberg ha condiviso la sua visione del Metaverso in una presentazione, incluse anche la sua idea di come potrebbe essere la moda nel mondo virtuale che immagina. “Discussione stimolante sul Meta-futuro”, ha infatti scritto Rosso nel su Instagram. In una dichiarazione, Meta ha osservato che il metaverso non sarà costruito da un’unica azienda e che le aziende di moda italiane stanno già utilizzando “nuove tecnologie come la realtà aumentata e virtuale” per vendere i loro prodotti. “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con i partner italiani per dare vita a questa visione del metaverso”, ha affermato.

Leggi anche: