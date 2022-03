Alcool, cannabis, cocaina: perché donne e uomini reagiscono in maniera diversa

“Sono fondamentali percorsi di cura personalizzati”

Una ricerca condotta dal National Institute of Drug Abuse (NIDA) ha evidenziato come le motivazioni all’uso di droghe o alcol, le modalità di consumo e le stesse risposte alle sostanze da parte delle donne siano spesso molto diverse rispetto agli uomini. Il modo delle donne di avvicinarsi all’uso di sostanze deve quindi essere considerato nel percorso di cura, tenendo conto di alcune peculiarità: basti pensare, ad esempio, ai problemi relativi al ciclo mestruale, alla fertilità e all’inizio precoce della menopausa in donne con disturbi da dipendenza, senza dimenticare poi che l'uso di sostanze durante la gravidanza e l’allattamento può risultare dannoso per lo sviluppo dei bambini.

Sentiamo la Dott.ssa Cecilia Rassiga, Neuropsicologa Psicoterapeuta di IEUD:

L’Istituto Europeo Dipendenze (IEuD) è un Istituto all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze in grado di offrire una attenta valutazione della problematicità dell’uso di droghe, orientando il paziente e i suoi familiari verso gli interventi più idonei e proporzionati alla complessità del problema reale. Fondato a Milano nel 2016 ha in questa città la sua sede ma si caratterizza per innovativi percorsi di cura “da casa” usando le nuove tecnologie. Priorità di chi è affetto da una dipendenza è proteggere con particolare attenzione la propria vita privata e la propria identità durante il percorso terapeutico, per questo IEuD ha attivato numerosi protocolli di tutela della privacy. IEuD sintetizza la sua mission nella frase “INSIEME A NOI, DIVENTI FORTE” poiché ogni grande progetto di vita ha bisogno che i propri sforzi siano ottimizzati e sostenuti.

https://istitutoeuropeodipendenze.it/