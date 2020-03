Ansia e disturbi del sonno: la natura può venire in nostro soccorso

Difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, ansia, irritabilità e calo del tono dell’umore sono fra gli effetti comuni causati dalle limitazioni e dalle condizioni di isolamento che stiamo vivendo in questi momenti delicati e difficili. Ma quali sono i comportamenti e gli elementi che possono aiutarci a ripristinare un buon riposo?

Uriach Italy, azienda attiva nel campo della nutraceutica e dei dispositivi medici, offre risposte di origine naturale studiate per aiutare ad attenuare ansia e stress, rilassare la muscolatura e contrastare l’alterazione del normale ciclo sonno-veglia.

Piccoli accorgimenti possono contribuire a ripristinare il regolare ritmo sonno/veglia, fra cui svolgere l’esercizio fisico nelle ore diurne evitando le ore serali, limitare l’assunzione di sostanze stimolanti come caffeina, alcool e energy drink, favorire una corretta alimentazione e disconnettersi da device come smartphone e TV, la cui emissione diretta di luce può inibire la ghiandola pineale, ritardando la produzione del principale alleato di un buon sonno, la melatonina, l’ormone che regola i meccanismi del sonno.

Anche i nutraceutici possono aiutare grazie all’apporto di nutrienti estratti da sostanze naturali le cui proprietà favoriscono il rilassamento e migliorano la soddisfazione ottenibile dalle ore di sonno.

Sono molte le piante che possiedono virtù benefiche per il nostro riposo: Valeriana, Passiflora, Biancospino, Camomilla e Melissa sono in grado di favorire il sonno fisiologico grazie all’effetto calmante sul sistema nervoso, soprattutto in periodi di stress, agitazione e affaticamento mentale.

Anche il Triptofano gioca un ruolo essenziale in quanto è l’unico amminoacido precursore della produzione della melatonina e della serotonina, rispettivamente l’ ormone fondamentale per la regolarizzazione dei cicli sonno-veglia ed un neurotrasmettitore che influisce favorevolmente sul tono dell’umore e sulla tranquillità.

Contenuto in molte proteine di origine animale e vegetale, il Triptofano non è prodotto naturalmente dal corpo umano, e può quindi essere integrato opportunamente solo con la dieta o con l’ausilio di nutraceutici.

Altro nutriente particolarmente utile è la Vitamina D, la cui carenza sembra essere correlata anche all’insorgenza dei disturbi del sonno.

Le proposte di Uriach Italy con prodotti a base di Melatonina ed estratti naturali della linea PINEAL NOTTE, AQUILEA SONNO, e FISIOREVE e FISIOMEL per i più piccini, rispondono alla necessità di contribuire al benessere fisiologico della persona e rigenerare corpo e mente durante il sonno. I formati dei prodotti Uriach sono disponibili in diverse formulazioni -in gocce, bustine o compresse- consentendo di modulare l’assunzione del prodotto a seconda delle soggettive esigenze o preferenze.



In condizioni normali, circa il 50% dei disturbi del sonno è causato dall’ansia, emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, preoccupazione, e alterazioni fisiche come l’aumento del battito cardiaco. Secondo i dati IQVIA elaborati da Federsalus e aggiornati a gennaio 2020, il consumo di integratori alimentari con proprietà calmanti e facilitatrici del sonno è cresciuto del +10% negli ultimi 12 mesi, con un incremento del +7,6% nel rapporto mese su mese fra gennaio 2019 e gennaio 2020.



Dalle statistiche si evince che i disturbi del sonno e le difficoltà di addormentamento sono cresciuti di circa il 70%, dati che ancora non tengono conto della frequenza di casi in aumento dovuti alle implicazioni del periodo particolarmente complesso che stiamo vivendo.



Ora più che mai, in una quotidianità completamente stravolta, affidarsi alla natura significa contare su un alleato efficace e senza effetti collaterali che può aiutarci a ritrovare benessere e serenità.