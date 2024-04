Aspirina, la scoperta: accende le difese contro il tumore al colon

L'aspirina attiva le difese contro il cancro del colon retto e usarla regolarmente aiuta il sistema immunitario

L'aspirina non smette mai di stupire. Uno dei medicinali più diffusi a livello mondiale e utilizzato per la cura di piccoli malanni continua a rivelare capacità inaspettate. Come riporta l'Ansa, i dati dello studio multicentrico Immunureact 7 coordinato dall'Università di Padova ha dimostrato che l'uso regolare di aspirina riduce incidenza e mortalità del tumore al colon-retto attivando la risposta del sistema immunitario contro il cancro.

I ricercatori ora stanno cercando di capire quanta aspirina serve per accendere le difese dell'organismo contro la neoplasia. "Dovremmo pensare a come garantire che l'aspirina raggiunga il tratto colonrettale in dosi adeguate per essere efficace", sottolinea Marco Scarpa, del dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell'Azienda ospedale/Università di Padova. Alla ricerca hanno partecipato 14 gruppi di ricercatori italiani finanziati dalla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

Per questo studio in una prima fase sono stati analizzati i pazienti con diagnosi di tumore al colon-retto operati tra il 2015 e il 2019. Successivamente si è proceduto all'analisi dei geni delle cellule tumorali di pazienti trattati con aspirina. Nel secondo campione si è osservato un tumore meno diffuso e una maggiore infiltrazione di cellule immunitarie. In particolare è stata scoperta una elevata concentrazione della proteina CD80, che ha migliorato la capacità dei linfociti T di identificare il cancro.