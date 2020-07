Bayer al Meeting di Rimini: è sponsor ufficiale del “TG Meeting” in onda tutti i giorni sul canale TV del

Sussidiario.net

Bayer, azienda da sempre sensibile ai temi di sostenibilità e sussidiarietà, sarà presente anche quest’anno al Meeting di Rimini, come sponsor del “TG Meeting”: la voce ufficiale di informazione, pensata appositamente per raccontare gli eventi più salienti e proporre approfondimenti sui temi trattati intervistando personaggi del mondo culturale, artistico e scientifico.

Quest’anno i contenuti verranno veicolati e trasmessi in esclusiva sul canale video del Sussidiario.net

La collaborazione con il Sussidiario mette ulteriormente in risalto l’attenzione che Bayer ha sempre riservato al concetto di sussidiarietà applicato al settore della salute, dell’alimentazione e dell’ambiente, per costruire dal basso nuovi valori legati al tema dell’agro-alimentare.

Il tema della 41° Edizione del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli è “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime”

La frase del filosofo Abraham Joshua Heschel, scelta come titolo in tempi pre-Covid, risulta incredibilmente attuale per quella che è stata ribattezzata come “Special edition – Per ricostruire insieme”. L’evento si terrà nella sede del Palacongressi di Rimini dal 18 al 23 agosto e sarà realizzato in forma prevalentemente digitale: sono infatti attese 500.000 persone collegate in streaming da 70 nazioni.