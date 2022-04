Cina, il sovrappeso per gli over 80 sarebbe garanzia di vita più lunga

Cina, sovrappeso utile per gli over 80 cinesi

Una ricerca del Centro cinese per le malattie sembra voler ribaltare il pensiero comune relativo al peso corporeo, al sovrappeso legato alla salute, almeno per gli over 80 cinesi. E’ sempre stato confermato che tenere sotto controllo il peso fosse un viatico per minori rischi di mortalità , ma da adesso, almeno per i cinesi over 80, sembra non essere più così. Infatti una ricerca del Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie, fatta su 27.000 individui over 80, ha rilevato che l’essere in sovrappeso o avere anche una leggera obesità, possa essere una buona garanzia per una minore mortalità per tutte le malattie. Unica eccezione quelle cardiovascolari. E il calcolo è stato fatto sulla fase dell’Indice di Massa Corporea (BMI) dove quello ottimale per gli anziani era tra 26 e 30,6, quando l’indice di sovrappeso inizia a 25 e l'obesità a 29.

Cina, un BMI adeguato all'età

L’indice di massa corporea (BMI) è una misura che rileva la concentrazione di massa del corpo e la proporzione tra peso e altezza. Ovviamente essere fuori dagli indici del BMI porta a maggiori rischi per malattie cardiovascolari o oncologiche. Ma adesso lo studio cinese, pubblicato da Nature Aging, indica che probabilmente questo paradigma potrebbe non valere per gli over 80 cinesi. La scoperta dimostra che, forse, le indicazioni del BMI, dovrebbero essere adattate a questo particolare gruppo di persone anziane. Tuttavia, questa scoperta pur essendo non la prima ad arrivare a queste conclusioni, non ha avuto ancora molto riscontro negli ambienti sanitari americani, europei o australiani. Molti sanitari invece sono concorsi nel ritenere che le raccomandazioni per una vita sana non possono essere modificate sulla base di un singolo studio e l’eccesso di peso dovrebbe essere evitato a tutte le età. E’ pur vero però che, con l'età, i problemi di obesità cambiano. Si potrebbe avere un’obesità sarcopenica, cioè quando il peso viene mantenuto ma la composizione corporea cambia: aumenta il grasso e diminuiscono i muscoli.

Cina, sempre utile per i senior dieta sana ed esercizio fisico

E questa considerazione rende importante negli anziani, oltre ad una buona dieta, anche esercizio fisico per mantenere la muscolatura. Inoltre nello studio si nota che alcuni fattori di rischio cardiovascolari, come colesterolo alto o pressione sanguigna, sono legati ad una salute migliore e a livelli di sopravvivenza più elevati tra le persone anziane. Il responsabile dello studio, dottor Xiaoming nello spiegare questa sorta di paradosso dell’obesità osserva che “ il sovrappeso può essere segno di un migliore stato nutrizionale, che compenserebbe i rischi di pesare troppo, e sottolinea che un eccesso di grasso può rappresentare un riserva di energia protettiva o il sequestro delle tossine nel grasso per fornire un vantaggio in termini di sopravvivenza”. Quello che, in conclusione, lo studio rileva è che è necessaria un’interpretazione del BMI tenendo conto di diversi fattori quali l'età, le percentuali di grasso e muscoli e le condizioni mediche generali.