Coronavirus, Cdi: videoconsulti gratuiti online con medici di 12 aree

Arriva #CDIconVoi, il nuovo servizio ideato per venire incontro alle esigenze di tutti, soprattutto in questo momento di difficoltà di spostamenti, che offre la possibilità di effettuare, attraverso una piattaforma digitale, videoconsulti medici con gli specialisti del Centro Diagnostico Italiano.

Dopo l’attivazione del servizio di consulenza ginecologica telefonica gratuita, il Centro Diagnostico Italiano ha pensato di avvicinarsi ancor più non solo ai suoi pazienti, ma a tutti i cittadini anche a livello nazionale, attivando il servizio di videoconsulti #CDIconVoi. Medici internisti, cardiologi, dermatologi, endocrinologi, fisiatri, ginecologi, gastroenterologi, neurologi, ortopedici, otorinolaringoiatri, psicologi e urologi risponderanno alle esigenze di tutti coloro che hanno necessità di un supporto medico ma che, soprattutto in questo momento date le disposizioni dovute all’emergenza Coronovirus, non hanno la possibilità di accedere ai servizi ambulatoriali.

Il nuovo servizio di videoconsulti #CDIconVoi è disponibile tramite l’accesso ad una piattaforma digitale dedicata rintracciabile al link https://www.cdi.it/ prenotazioni-e-referti/ cdiconvoi-il-servizio-di- videoconsulti/ e attraverso la quale è possibile selezionare la branca specialistica e il medico che si desidera contattare per un consiglio.

Bruno Restelli, direttore Poliambulatorio e day service del Centro Diagnostico Italiano commenta: “L’idea di creare questa piattaforma e coinvolgere numerosi dei nostri medici e di diverse specialità nasce dal desiderio di stare vicino a tutti coloro che hanno dubbi sulla propria salute e che, per via delle restrizioni imposte per arginare l’emergenza Coronavirus, non possono raggiungere i nostri specialisti per sottoporsi a visite e controlli. Attraverso la piattaforma l’utente potrà anche, condividendo lo schermo del proprio device, mostrare al medico i propri referti. I nostri esperti potranno dare consigli su eventuali problematiche e approfondimenti da eseguire, indicandone al paziente la necessità e l’urgenza”.

“E’ importante sottolineare che il videoconsulto offerto da #CDIconVoi non sostituisce in ogni caso la visita medica – continua il dottor Bruno Restelli, direttore Poliambulatorio e day service del Centro Diagnostico Italiano – e non prevede la possibilità di prescrizione di farmaci. I nostri specialisti potranno consigliare necessari accertamenti che permetteranno di disporre di un quadro clinico più completo”.

I servizi offerti dalla piattaforma, che saranno disponibili gratuitamente fino alla data del 31 maggio, si aggiungono a due servizi attualmente attivi:

Consulenza telefonica in ginecologia - Grazie ad un numero di telefono dedicato permette – al solo costo della telefonata – di rivolgere dubbi e domande ad uno specialista in ginecologia del Centro. Il servizio è attivo fino al 30 aprile al numero 02 48317375, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.