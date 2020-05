Coronavirus fase 2, amici stretti? Ecco quando e come potremo rivederli

Coronavirus fase 2, quando potremo rivedere gli amici? Ecco una possibile data e le regole da seguire per farlo in sicurezza

Quando il premier Giuseppe Conte ha spiegato in cosa consisteva la fase 2 dell'emergenza Coronavirus è nata un'accesa discussione sul termine "congiunti" (qui la spiegazione di un avvocato per maggiore chiarezza). Nei giorni successi è stato spiegato dalle autorità che con "congiunti" si intendono parenti e affetti stretti, come ad esempio le relazioni stabili. Nel computo non rientrano quindi gli amici. Quando potremo finalmente rivedere anche le persone con cui siamo cresciuti e con cui trascorriamo più tempo al di fuori della famiglia? Già oggi ci sono alcune indicazione su una possibile data e le modalità per riabbracciare gli amici.

Coronavirus fase 2, amici stretti: la possibile data (ma dipenderà da contagi e R0)

Il 4 maggio si è aperta ufficialmente la fase 2 di contenimento del Coronavirus ma si tratta in realtà di una fase transitoria. Il Governo, così come tutte le istituzioni che si occupano di covid-19, valuterano gli effetti della riapertura il 18 maggio e se tutto andrà bene ci sarà ancora maggiore libertà di movimento, altrimenti si ritornerà a regole più restrittive. Il nodo resta se l'indice R0 salirà in queste settimane e più in generale come la sarà la situazione dal punto di vista sanitario tra il 12-14 maggio, come ribadito dagli esperti dell'Iss. Molto dipenderà dal comportamento di tutti, anche se alcuni atteggiamenti di questi giorni non lasciano ben sperare (qui la reazione del sindaco di Milano Sala alle immagini dei Navigli affollati). Si può quindi dire che tendenzialmente potremo rivedere gli amici il 18 maggio.

Coronavirus fase 2, amici stretti: le regole per rivedersi in sicurezza

Bisogna comunque sottolineare che fra 2 settimane il Coronavirus non sarà comunque sconfitto e resteranno valide le regole di distanziamento sociale previste dalla fase 2. Si potranno sì rivedere gli amici ma solo indossando la mascherina e mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Quest'ultima regola vale anche se si decidesse di fare sport insieme. Niente abbracci, baci o quant'altro anche in questa fase dell'emergenza.