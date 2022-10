Raffreddore, rimedi naturali: la vitamina C funziona davvero?

Raffreddore, rimedi naturali: il dottor Federico Leone dell'Humanitas chiarisce il ruolo della vitamina C nella cura dell'influenza

Non c'è una vera e propria cura per il raffreddore. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare che passi e lenirne i sintomi. Uno dei rimedi naturali più utilizzati è assumere vitamina C. Per questo molti non appena il naso inizia a colare iniziano ad assumere integratori e mangiare agrumi a spron battuto. Il dottor Federico Leone, otorinolaringoiatra di Humanitas San Pio X, ha messo in chiaro quanto questo rimedia sia efficace nella cura del raffreddore.

Curare raffreddore con vitamina C funziona? La risposta definitiva

La vitamina C o acido ascorbico è idrosolubile e non può essere accumulata nell'organismo. Per questo è importante introdurla attraverso l'alimentazione in quanto aiuta a rafforzare il sistema immunitario e riduce l'insorgenza di tumori. Ha anche una forte azione antiossidante e di contrasto contro i radicali liberi.

Detto questo si può curare raffreddore con vitamina C? La verità è che non c'è alcuna conferma che questa sostanza possa annullare i sintomi influenzali. Al massimo può aiutare ad abbreviare il periodo di degenza ma non bisogna abusarne in quanto può causare disturbi ai reni, stomaco e all'apparato digerente in generale. In caso di raffreddore è sempre meglio affidarsi al proprio medico.