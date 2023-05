Proprietà, benefici e controindicazioni della curcuma

La curcuma è un genere di piante utilizzato non solo a scopo alimentare ma anche curativo. La più utile è la curcuma longa, o zafferano delle indie. Dal vivace colore giallo, viene polverizzata per gli usi più disparati.

Curcuma benefici

La curcuma viene usata per la cura di dispepsia funzionale e biliare, calcolosi della colististi, epatopatie croncihe, malattie infiammatorie e degenerative croniche. Si ritiene che la curcuma abbia anche un elevato potere a livello digestivo.

Curcuma proprietà

Gli estratti di curcuma hanno capacità antinfiammatoria, antiossidante ed immunostimolante. E' inoltre un ottimo colorante naturale. La spezia in omopatia e medicina popolare viene utilizzata anche per il trattamento di ferite infette, contusioni, infiammazioni della pelle, mucosa orale anche degli occhi. Si può usare anche per il dolore alle articolazioni.

Curcuma controindicazioni

La curcuma va evitata in caso di ipersensibilità verso uno o più componenti e per chi soffre di gravi patologie epatiche e/o con ostruzione dei dotti biliari. Non va utilizzata nemmeno in gravidanza o durante l'allattamento. La curcuma poi può interferire con farmaci anticoagulanti, ciclosporina, digossina. Ad alti dosaggi aumenta il rischio di disturbi dovuti alla presenza di ulcera peptica (percloridria) o di calcolosi della colecisti.