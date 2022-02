Pancia gonfia rimedi: alcuni alimenti possono aiutare e ridurre il gonfiore e ad eliminare l'eccesso di gas che pesa sull'addome

La pancia gonfia può essere molto fastidiosa, soprattutto per le donne. La sensazione di pesantezza a volte è tale che diventa difficile fare praticamente qualunque cosa. La pancia gonfia a volte si presenta quando si mangia troppo o con eccessiva velocità o quando si accumula troppo gas nello stomaco e si soffre di stipsi. La dieta come sempre è un fattore determinante per la salute dell'organismo e può aiutare a combattere gli effetti della pancia gonfia. Sono infatti molti i prodotti che aiutano a liberare l'addome dalla morsa che lo costringe in modo naturale.

Pancia gonfia rimedi: 11 prodotti naturali davvero efficaci

Sono molti i rimedi naturali per eliminare il fastidio della pancia gonfia. I più funzionali a questo scopo sono:

Pepe di Cayenna: aiuta la digestione e previene il gonfiore addominale. Inoltre, elimina gas e tossine Finocchio: favorisce i movimenti di stomaco e intestino e ha proprietà antifermentative Mela: regola la fermentazione a livello intestinale Acqua e limone al mattino per favorire l'attività intestinale Carbone vegetale attivo Zenzero: ha poteri digestivi ed è un antiossidante Tisana all'anice Yogurt: aiuta la flora batterica intestinale Mente piperita Curcuma Verdure crude a inizio pasto

Oltre a questi prodotti da consumare ogni volta che si presenta la pancia gonfia ci sono anche altri rimedi per aiutarvi a risolvere il problema. Durante i pasti si consiglia di masticare lentamente, assumere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno evitando bibite gassate e dopo aver mangiato fare esercizio fisico. Un passeggiata di 15 minuti potrebbe bastare.

Vi ricordiamo che i consigli presenti in questo articolo sono solo a scopo divulgativo e non sostituiscono il pare di un medico. Per avere informazioni più precise su come eliminare la pancia gonfia vi consigliamo di rivolgervi sempre a un esperto, che vi aiuterà a trovare il regime alimentare più adatto alle proprie specifiche esigenze.

