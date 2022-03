Dolore articolazioni, curcuma: tutti i benefici alle giunture della spezia

Dolore articolazioni e curcuma: la spezia può aiutare a lenire il fastidio alle giunture

Dal più trascurabile dei fastidi, come le micro fitte ai polsi dopo una giornata al pc, ai più importanti dolori dovuti a eventi traumatici, avere a cuore il benessere delle articolazioni è importante. Sono infatti i connettori che permettono al corpo umano di essere solido e stabile, permettendone i principali movimenti. Curarne lo stato e prevenire problematiche più importanti, è quindi fondamentale. Gli infortuni alle articolazioni, in diverse misure, sono, inoltre, piuttosto frequenti e comuni: la stragrande maggioranza della popolazione nel corso della vita, ne è soggetto.

Tensioni localizzate e difficoltà articolari trovano rimedio in un partner nutraceutico (ovvero che beneficia degli ingredienti e principi attivi presenti in natura) come Fitocur Dol di Nutrifarma, l’integratore alimentare con curcuma e partenio, utili per la funzionalità articolare. Il partenio, inoltre, contrasta gli stati di tensione localizzati. Il cardo ha poi un'azine antiossidante e depurativa che contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica e cardiaca.

