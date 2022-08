Diabete e vacanze al mare: come comportarsi e a cosa fare attenzione

Diabete e vacanze al mare: ecco il giusto comportamento da seguire per godersi l'estate senza incorrere in ulteriori problemi di salute

L'estate è il periodo degli sgarri ma per chi soffre di diabete di tipo 2, ovvero circa il 6% della popolazione con numeri in costante crescita, è fondamentale fare attenzione a come ci si comporta in vacanza. In ferie si tende a modificare le proprie abutidini e complice il caldo questi cambiamenti possono provocare non pochi problemi a chi è affetto da questo disturbo. Il dottor Marco Mirani, diabetologo in Humanitas, ci da quindi alcuni consigli su come comportarsi con il diabete e vacanze al mare.

Diabete e vacanze al mare: i consigli dell'esperto su cosa fare o non fare

Per chi soffre di diabete ci sono alcune regole molto importanti da seguire soprattutto quando si è in vacanza: