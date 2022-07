Scopri se sei disidratato: cause e sintomi della disidratazione

Scopri nel nostro approfondimento come capire se sei disidratato, quali sono le cause, i sintomi e i rimedi possibili!

Non serve ritrovarsi in pieno deserto per soffrire di disidratazione. Anche durante l'estate, quando le temperature sono particolarmente alte, si può rischiare di non avere sufficiente acqua in corpo per sostenere le funzioni dell'organismo. Generalmente siamo in grado di gestire le perdite idriche ma in molti sottovalutano l'importanza dell'idratazione, che comprende l'assunzione di almeno 1-2 litri d'acqua al giorno, una dieta ricca di verdure e l'eccessiva assunzione di bevande disidratanti come alcol, caffé e cola.

Le cause di disidratazione sono molteplici, dal non bere abbastanza fino a perdite eccessive tramite sudorazione, vomito, diarrea, piaghe, eccesso di diuretici o lassativi, bere acqua troppo povera di sali, seguire una dieta iperproteica al diabete. In condizioni fisiologiche di riposo a temperatura ambiente il corpo perde 1 ml al minuto. Con l'attività fisica si può salite fino a 15-25 ml al minuto. La disidratazione diventa poi morbosa quando le perdite superano il 5-6% del peso corporeo e aumenta il rischio di danni gravi all'organismo.

Disidratazione: le diverse tipologie

Esistono diversi tipi di disidratazione:

Ipertonica : caratterizzata da un aumento dei livelli plasmatici di sodio (più di 145 mmol/L) e ipersmolarità, tipica causa di grave sudorazione e perdita del volume plasmatico

: caratterizzata da un aumento dei livelli plasmatici di sodio (più di 145 mmol/L) e ipersmolarità, tipica causa di grave sudorazione e perdita del volume plasmatico Isotonica : causata da vomito e diarrea. Comporta perdita di acqua ed elettroliti, in particolare di sodio

: causata da vomito e diarrea. Comporta perdita di acqua ed elettroliti, in particolare di sodio Ipotonica: caratterizzata da un calo dei livelli plasmatici di sodio (iponatremia) e dell'osmolarità. E' causata dall'abuso di diuretici o da una dieta a base di acque povere di sodio. In estate è buona norma associare a diete a basso conteuto di sodio l'assunzione di acqua a basso residuo fisso.

Disidratazione sintomi

I sintomi di disidratazione negli adulti sono:

Sete estrema (può manifestarsi già in fase di disidratazione avanzata)

Minzione molto frequente

Urina di colore scuro

Fatica

Vertigini

Confusione

I sintomi tipici disidratazione nei bambini invece sono: