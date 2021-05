Sintomi, sport, cure. Ecco tutti i falsi miti sull'asma

Nonostante l'asma colpisca nel mondo 339 milioni di persone di tutte le fasce d’età ed in particolare i giovani (OMS), è curioso che se parli così poco. Quest’anno ritorna la Giornata Mondiale dell’Asma promossa dalla Global Initiative for Asthma (GINASTHMA) con l'obiettivo di fare chiarezza su pregiudizi sbagliati sull’asma. La campagna medico educazionale ASTHMA Training & Teens “AT&T”, con il supporto non condizionato di Lusofarmaco e GSK, rinnova il suo contributo alla Giornata Mondiale dell’Asma riconoscendo l’importanza di smentire le false convinzioni sull'asma che si sono diffuse e radicate nel tempo. Data l'importanza dell'iniziativa, è stato realizzato uno spot per fare chiarezza sui luoghi comuni invitando tutti coloro che sono interessati ad approfondirli con gli specialisti della Task Force CIAO ASMA.

Ecco le risposte a tanti falsi miti

L’ASMA VA CURATA SOLO QUANDO CI SONO I SINTOMI:

FALSO!

1. L’asma è una malattia respiratoria cronica e va sempre tenuta sotto controllo

2. I sintomi si possono manifestare in modo intermittente ma l’infiammazione può essere comunque presente

​3. L’aderenza alla terapia aumenta il controllo dell’asma

​

SE SEI ASMATICO NON PUOI FARE SPORT:

FALSO!

1. Quando l’asma è sotto controllo l’asmatico può fare qualsiasi tipo di sport

2. Lo sport regolare migliora la performance respiratoria

3. L’attività fisica regolare previene l’obesità ed il sovrappeso che sono condizioni che peggiorano l’asma

L’ASMA E’ UNA MALATTIA CHE PUO’ ESSERE CURATA:

​VERO!

1. L’intensità della cura dipende dalla gravità dell’asma

​2. Se la malattia è presente in modo persistente la terapia inalatoria va fatta in modo continuo

​3. E’ molto importante portare sempre con sè il farmaco da utilizzare al bisogno

​

​L’ASMA E’ UNA MALATTIA CHE GUARISCE CON L’ADOLESCENZA:

FALSO!

1. L’asma che si presenta in età pediatrica può persistere anche in età adulta

2. L’asma è una malattia che può comparire a qualsiasi età

​3. I sintomi di asma durante la vita si possono presentare con diversa intensità

Guarda lo SPOT