Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: sintomi, diagnosi e terapie da conoscere

La diagnosi e la scelta di raccontare tutto

Eleonora Giorgi ha scoperto il tumore al pancreas per caso. Un controllo di routine, la glicemia alta, poi gli esami più approfonditi. Il verdetto arriva senza preavviso. Lei non si nasconde. Decide di parlarne pubblicamente, di farsi vedere con il turbante, di raccontare la chemio, le terapie alternative, i momenti di speranza e quelli di paura.

Nei mesi successivi il pubblico segue ogni aggiornamento. Lei si mostra sorridente, ironica. La diagnosi, però, è tra le più dure. Il tumore al pancreas ha una sopravvivenza tra le più basse. Solo il 20% dei pazienti può operarsi. Gli altri si affidano a chemio e nuove sperimentazioni.

Come riconoscere il tumore al pancreas

Questa malattia è subdola. Arriva senza fare troppo rumore, i sintomi si confondono con altri disturbi. Spesso viene scoperta tardi. Gli oncologi indicano alcuni segnali da non ignorare:

Dolore persistente alla parte alta dell’addome , che può irradiarsi alla schiena

Dimagrimento improvviso senza spiegazione

Pelle e occhi giallastri (ittero)

Feci chiare, urine scure

Diabete diagnosticato all’improvviso senza familiarità

Eleonora Giorgi ha capito che qualcosa non andava quando la glicemia è schizzata in alto. Non aveva mai avuto problemi con lo zucchero nel sangue. Poi la conferma con gli esami.

Perché il tumore al pancreas è tra i più aggressivi

Il problema è la diagnosi tardiva. Il pancreas è nascosto, difficile da controllare. Non esiste uno screening di massa come per il tumore al seno o al colon. Quando si scopre, è spesso in fase avanzata. Solo un caso su cinque viene operato.

Gli strumenti diagnostici principali sono:

Ecografia addominale

TAC e Risonanza Magnetica

Esami del sangue per il marcatore CA 19-9 (non sempre attendibile)

Biopsia pancreatica

Fattori di rischio e cause

Non sempre c’è una causa chiara. Alcuni elementi, però, aumentano il rischio:

Fumo : triplica le probabilità

Obesità : il grasso addominale influisce negativamente

Dieta ricca di grassi saturi e carni lavorate

Diabete di tipo 2 : può essere sia un sintomo che un fattore di rischio

Familiarità: chi ha parenti stretti con lo stesso tumore ha più probabilità di svilupparlo

Le cure: chirurgia, chemio, nuove sperimentazioni

Il primo obiettivo è rimuovere il tumore. Non sempre è possibile. La chirurgia è complessa, prevede l’asportazione di parte del pancreas e di altri organi. La procedura più usata è la duodenocefalopancreasectomia (Whipple).

Se non si può operare, si ricorre a:

Chemioterapia con FOLFIRINOX o gemcitabina

Radioterapia per ridurre il tumore

Terapie sperimentali con farmaci a bersaglio molecolare

Immunoterapia in fase di studio

Eleonora Giorgi ha deciso di provare una cura sperimentale negli Stati Uniti. Il suo caso ha riacceso il dibattito sulla ricerca.

Quali sono le speranze di sopravvivenza

I numeri non sono incoraggianti. La sopravvivenza a cinque anni è tra le più basse in oncologia. Negli ultimi anni, però, qualcosa sta cambiando:

Nuovi farmaci combinati alla chemio stanno migliorando i risultati

Test genetici per terapie personalizzate

Diagnosi più precoci grazie all’intelligenza artificiale

Il tumore al pancreas è ancora una sfida, ma la ricerca sta accelerando.

Si può prevenire?

Non esistono metodi certi, ma alcune scelte riducono il rischio:

Smettere di fumare

Mangiare più fibre e meno grassi saturi

Limitare il consumo di alcol

Fare attività fisica

Controllare la glicemia, soprattutto in caso di diabete

Conclusione

La storia di Eleonora Giorgi ha acceso i riflettori su una malattia di cui si parla poco. Il tumore al pancreas colpisce senza preavviso, lascia poche possibilità. Riconoscerlo in tempo è difficile, ma sapere quali sono i segnali aiuta.

Ogni anno migliaia di persone ricevono questa diagnosi. La ricerca avanza, le terapie migliorano. Eleonora ha scelto di raccontare tutto, di non nascondersi. Un gesto che ha fatto riflettere molti.