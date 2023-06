Farmacie Italiane e Farmacia Loreto, nasce il servizio di consegna FAST

Farmacie Italiane e Farmacia Loreto lanciano il servizio “FAST”: consegna veloce entro 90 minuti

Avete mai sentito parlare di farmacie online? È un mercato in costante crescita e che il pubblico dimostra di apprezzare per convenienza, assortimento e contenuti. Farmacia Loreto è uno dei protagonisti assoluti di questo segmento con i suoi oltre venti anni di storia e una community di oltre 7 milioni di visitatori mensili da tutto il territorio nazionale.

La storia di farmacialoreto.it nasce a Napoli nella farmacia della dottoressa Teresa, che il fratello Umberto decide di portare online quando parlare di e-commerce era avanguardia pura. Negli anni il portale è cresciuto in termini di fatturato e investimenti tanto da portarsi all’attenzione di F2i SGR, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali strategici, che intanto faceva il suo ingresso sul mercato farmaceutico con l’acquisizione sul territorio della capitale di 10 farmacie e 12 parafarmacie.

L’acquisizione di farmacialoreto.it ha consentito al neonato gruppo Farmacie Italiane di dotarsi di un asset strategico fondamentale in un mercato che evolve rapidamente nella direzione della multicanalità. L’investimento è risultato vincente se pensiamo che oggi il ruolo di Amministratore Delegato della catena è rivestito proprio da Umberto Gallo, fautore dei successi raggiunti da farmacialoreto.it e oggi leader di un gruppo determinato a creare una sinergia tra le farmacie sul territorio e la presenza online.

Il passaggio del portale al gruppo Farmacie Italiane è stato inizialmente accompagnato da un parziale re-branding per trasmettere al pubblico la connessione tra il brand del retail tradizionale e quello del retail digitale, per poi estendersi ad una integrazione profonda tra le due esperienze di acquisto con relative opportunità di cross-selling.

È un passaggio fondamentale che evidenzia l’assoluta compatibilità tra farmacia online e fisica, che anzi oggi più che mai devono lavorare sinergicamente per generare nuove opportunità di business per i player del settore. In questo senso il pubblico conferma una crescente attenzione per il canale digitale senza però assolutamente abbandonare l’esperienza di acquisto in store.

Gli utenti dimostrano sempre di più di scegliere il canale di acquisto in base alla loro “convenience” che potremmo tradurre in “comodità” e il futuro passa attraverso un’esperienza di acquisto fluida e multicanale in cui il pubblico potrà decidere liberamente come acquistare usufruendo di una vasta gamma di soluzioni di delivery.

In questi giorni Farmacia Loreto e Farmacie Italiane lanciano una sfida coraggiosa al mercato con la presentazione di un nuovo servizio denominato “FAST” che offre all’utente la consegna veloce dei prodotti entro 90 minuti nelle città coperte da Farmacie Italiane. A Milano, Bologna, Roma e provincia, Parma, Napoli e provincia, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo, gli utenti potranno usufruire dell’opportunità di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27 mila referenze sulle 170 mila presenti nel catalogo della farmacia online.

Il Gruppo dichiara di essere pronto entro pochi mesi a consegnare con il servizio FAST oltre 50 mila referenze e intanto lavora sul potenziamento della rete logistica che consentirà, come traguardo di lungo periodo, di coprire l’intero territorio nazionale e di abbassare ulteriormente le tempistiche di consegna. Il costo del servizio “FAST” è di 4,99 euro ma diventa gratuita per ordini superiori a 29,90 euro.

Una novità di sicuro interesse e assolutamente in linea con l’idea di sviluppo di una identità di brand multicanale sempre più presente e che viene evidenziata anche attraverso la programmazione delle attività di live-streaming che rappresentano una nuova frontiera dell’e-commerce farmaceutico. Il format prevede una diretta condotta da una farmacista del gruppo che interagisce con un ospite per presentare un brand o discutere di un tema legato al benessere o alla bellezza. Un nuovo modo di estendere la professione del farmacista al di là della farmacia fisica e di fondere l’esperienza di acquisto tradizionale con quella digitale.