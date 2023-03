Flavis al fianco di Aned e dei medici nefrologi italiani

In occasione del Mese del Rene, FLAVIS linea del gruppo Dr. Schär dedicata allo sviluppo di alimenti aproteici per persone con insufficienza renale

cronica, scende in campo al fianco delle associazioni dei pazienti e a supporto dei medici nefrologi italiani, per diffondere la cultura della prevenzione renale e l’importanza della diagnosi precoce. Il mese del Rene è stato istituito da FLAVIS nel 2019 per ampliare le attività della giornata mondiale.

Per tutto il mese di marzo, FLAVIS è impegnata in ambito ospedaliero e nelle farmacie attraverso la distribuzione di materiali informativi e organizza corsi di cucina per i pazienti, online e in presenza, in collaborazione con chef specializzati in nutrizione renale che mostrano come utilizzare al meglio i prodotti aproteici.

FLAVIS inoltre, in occasione della Run4Rome, la maratona benefica in programma il 19 marzo a Roma, metterà a disposizione dello stand di ANED - Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto - materiali e snack aproteici per il ristoro dei partecipanti e dei loro accompagnatori.

Oltre 850 milioni* di persone nel mondo soffrono di malattia renale cronica (MRC). L’incidenza globale della MRC è aumentata dell’89% negli ultimi 30 anni e si stima che 1 persona su 10 nel mondo ne sia affetta. La MRC può colpire chiunque ed è una malattia che non dà sintomi al suo esordio. Per questo FLAVIS è impegnata nella divulgazione delle best practice per la prevenzione delle malattie renali ed è vicina ai pazienti con MRC per sostenerli nella grande sfida che devono affrontare ogni giorno.

È possibile seguire e rimanere aggiornati su tutte le attività di FLAVIS durante il Mese del Rene, tramite i canali social istituzionali e il sito ufficiale, Mese del rene - Flavis.