Il mal di schiena supererà l'Alzhaimer come malattia invalidante più diffusa

Il mal di schiena entro il 2050 diventerà la prima malattia invalidante, anche più diffuso dell'Alzheimer

L'Alzheimer fa paura ma non bisogna sottovalutare il mal di schiena. Quest'ultima infatti potrebbe diventare entro il 2050 la più diffusa nella categoria delle patologie invalidanti. L'allarme arriva dalla campagna "Il movimento che non si ferma" lanciata dalla Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti (Fnofi) in vista della Giornata Mondiale della Fisioterapia dell'8 settembre. Si stima infatti che ogni anno il mal di schiena costringe a casa un italiano su tre.

Secondo l'Istat in Italia ci sono 8.6 milioni di persone con difficoltà motorie, di cui 3,4 milioni con in situazioni gravi. Il mal di schiena è tra le prime otto cause di queste disabilità. Sono 5,5 milioni poi gli italiani che ricorrono alla fisioterapia. Il 47% deglik italiani necessitano infatti di interventi riabilitativi. Entro il 2050 i casi di mal di schiena potrebbero crescedere dal 46% al 53% in Italia ma nonostante questo circa 4,5 milioni di malati rinunciano a curarsi.