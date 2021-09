Korian celebra il mese mondiale dell’Alzheimer con un webinar gratuito a tappe.

Strutturato in sei appuntamenti tematici, il corso si rivolge ai caregiver e agli operatori, è in formato digitale e nasce dall’esperienza dei precedenti tour ‘Fermata Alzheimer’ organizzati da Korian in giro per l’Italia per sensibilizzare sulle demenze, che colpiscono oltre 1 milione e duecentomila persone nel nostro Paese.

La presentazione di ‘Fermata Alzheimer 2021’ verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Korian Italia.

Intervengono:

Federico Guidoni , CEO Korian Italia;

Aladar Bruno Ianes , Direttore Medico Korian Italia;

Francesco Badagliacca , Medico, Coordinatore Sanitario Residenza per Anziani Villa Marica

Giusy Carrubba, Psicologa, Referente Progetto Korian "Alois Alzheimer Care"

Modera:

Isidoro Trovato, Corriere della Sera