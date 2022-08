Come trovare la posizione di guida corretta: dal sedile al volante

Non riesci a trovare la posizione di guida corretta per una postura ideale? Ecco la guida su come fare!

A scuola guida a tutti viene insegnato come posizionarsi correttamente alla guida per viaggiare in tutta sicurezza ed essere nelle giuste condizioni per evitare incidenti. Con gli anni però si tende a diventare più pigri o semplicemente meno attenti a quelle che dovrebbero essere le regole di base quando ci si mette al volante, assumendo una postura non corretta o svaccata. Se dopo numerosi tentativi ancora non riesco a trovare la posizione di guida potrebbe esservi utile un piccolo ripasso.

Non riesco a trovare la posizione di guida: ecco le regole da seguire per la sicurezza al volante