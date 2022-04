Pancia gonfia, cause e rimedi naturali

Pancia gonfia, cause e rimedi: il disturbo a stomaco e intestino colpisce soprattutto le donne e può essere gestito facendo attenzione a come e cosa si mangia

La pancia gonfia purtroppo è un disturbo molto comune e che colpisce in particolare le donne. Al di là del fatto estetico, il gonfiore addominale, che spesso si localizza nella parte appena al di sotto dell'ombelico ma può estendersi fino a tutta la pancia, può diventare anche piuttosto debilitante. Ecco i consigli del dottor Alessandro Fugazza, gastroenterologo in Humanitas, per combattere la pancia gonfia.

Pancia gonfia cause

La pancia gonfia si presenta quando all'interno di intestino o stomaco si forma una quantità di gas superiore alla norma. Le cause più comuni di questo disturbo sono una dieta poco equilibrata, ad esempio ricca di zuccheri fermentati, stress psicosomatico e abuso di alcol o fumo. Anche una masticazione non corretta o troppo veloce, scarsa idratazione e l'utilizzo di farmaci antidepressivi, antibiotici, antinfiammatori e gastroprotettori possono errere cause del gonfiore addominale. Nelle donne anche il ciclo mestruale e più avanti la menopausa è tra i motivi della pancia gonfia.

Pancia gonfia rimedi naturali

Chi ha spesso la pancia gonfia dovrebbe prestare particolarmente attenzione all'alimentazione. Tra i migliori consigli c'è quello di limitare i condimenti, che appesantiscono le pietanze, e contrariamente a quello che si pensa frutta e verdure, se assunte nella quantità e tempi non corretti, possono aumentare la congestione. L'insalata è tra i prodotti che possono accrescere la sensazione di pancia gonfia così come sarebbe opportuno assumere la frutta come spuntino durante la giornata e non a fine pasto. La verdura cotta invece è ideale da mangiare come contorno, da accompagnare con pasta, carne e pesce. Fondamentale assumere almeno 1,5 litri al giorno di acqua non solo durante i pasti. L'ideale sarebbe almeno un bicchiere all'ora.

Tra gli alimenti che favoriscono la pancia gonfia ci sono anche gli zuccheri che rientrano nella categoria FodMap, ossia fermentabili (carboidrati), oligosaccaridi (presenti per esempio nei legumi), disaccaridi (come il lattosio), monosaccaridi (come il fruttosio), polioli (come i dolcificanti alimentari). Altri prodotti poco indicati per il gonfiore addominali sono le crucifere, ovvero tutti gli ortaggi della famiglia del cavolo. Non si deve comunque necessariamente eliminare un'intera caregoria di alimenti se si soffre di pancia gonfia. I legumi, ad esempio, possono essere indigesti in coloro che assumono poche fibre ma si possono introdurre gradualmente nella dieta cucinandoli una volta a settimana e preferendo quelli secchi a quelli precotti.

L'importanza della masticazione

Altro fattore importante oltre alla dieta è la masticazione, che deve essere lenta per poter preparare lo stomaco alla digestione. Meglio quindi evitare di fare pranzi e cene di fretta, magari mentre si è distratti dal lavoro, smartphone o televisione. La digestione infatti parte dalla bocca. In ogni caso la pancia gonfia può essere anche il segnale di patologie come colon irritabile, celiachia e in rari casi anche di occlusione intestinali. In questi casi è opportuno rivolgersi a uno specialista gatroenterologo per comprendere se effettivamente il gonfiore addominali è sintomo di malattie più gravi e sapere quali provvedimenti prendere.

Leggi anche: