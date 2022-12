Pancia gonfia, rimedi naturali: come tornare leggeri dopo il cenone

Pancia gonfia, rimedi naturali: i consiglio dell'esperta su come tornare leggeri dopo il cenone

A Natale è facile ritrovarsi con la pancia gonfia dopo aver passato ore a tavola e aver cambiato, anche se solo per il periodo delle feste, le proprie abitudini alimentari. Nonostante si tratti solo di una piccola parentesi il malesse può essere molto intenso. La dottoressa Manuela Pastore, dietista in Humanitas, ci ha dato alcuni consigli per curare la pancia gonfia e sentirsi nuovamente leggeri anche a Natale.

Pancia gonfia cause





La pancia gonfia o meteorismo è dovuta a una produzione eccessiva di gas nello stomaco o nel colon. Spesso è anche associata a stitichezza o diarrea, eruttazioni, flatulenza e crampi addominali. Questo disturbo si può manifestare:

Dopo un pasto abbondante o ricco di grassi

Per l'abitudine di mangiare troppo velocemente

Per aver assunto un eccesso di zuccheri semplici o alimenti molto fermentescibili

Si associa alla sindrome premestruale o per la menopausa

Stress psicofisico, abuso di alcol e fumo

Il meteorismo è anche sintomo di alcune patologie come l’IBS (Irritable Bowel Syndrome) o sindrome del colon irritabile, l’intolleranza al lattosio o al glutine (celiachia), l’abuso di farmaci soprattutto antinfiammatori, antibiotici o gastroprotettori. Spesso la pancia gonfia è un segnale di un'alterazione del microbiota.

Pancia gonfia, cibi da evitare

Alcuni alimenti sono più impattanti di altri per quanto riguarda la pancia gonfia. In particolare si parla di prodotti ricchi di fibre, amidi e fruttosio come:

frumento, segale, legumi, aglio, cipoelle

latte , yogurt e alcuni formaggi a pasta a morbida

fichi, mango, more, litchi e anche mele e succo d'agave

gomme da masticare senza zucchero

caffè

Bevande frizzanti o cibi che la inglobano come frullati e panna montata

frutta a fine pasto, meglio come spuntino

cibi confezionati con dolcificanti artificiali

alcol

Pancia gonfia, rimedi naturali

Se si eliminano le cause patologiche della pancia gonfia, come le intolleranze a glutine o lattosio, il primo passo è quello di mangiare lentamente e masticare a lungo. Bisogna inoltre evitare di saltare i pasti. Spesso infatti non si pranza per poi esagerare a cena. Il digiuno prima delle feste serve solo a sovraccaricare l'apparato digerente. Anche una semplice camminata può aiutare la peristalsi e sgonfiare la pancia. Fondamentale è l'idratazione, in quanto contribuisce alla produzione di saliva, succhi gastrici, biliari e pancreatici. Solitamente ne bastano uno o due bicchieri durante il pasto.

