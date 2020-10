Pensione: alcune categorie di lavoratori possono ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis Inps per aiutarli a raggiungere la quota necessaria

La pensione può diventare un problema per chi non ha avuto un attività lavorativa continuativa o un contratto regolare. Per questi soggetti, ovviamente previe particolari condizioni, può quindi essere utile sapere come ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis Inps. L'ente previdenziale riconosce infatti una maggiorazione contributiva solo a chi ne fa richiesta.

Pensione, come ottenere fino a 10 mesi di contributi gratis Inps: le categorie che possono accedere ai vantaggi contributivi

Il sito Proiezioni di Borsa riporta che sono riconosciuti fino a 10 mesi di contributi gratis Inps ai lavoratori sordi e disabili con un'invalidità pari al 74% al momento della liquidazione della pensione. Lo stesso vantaggio, come si può leggere sul sito dell'ente previdenziale, vale anche per i lavoratori "nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra” come sancisce il Decreto legislativo n. 834/1981 . Questi soggetti possono quindi richiedere 2 mesi di contributi gratis Inps per ogni anno di attività lavorativo per un massimo di 5 anni. La richiesta può essere effettuata tramite i servizi online dell'Inps, le sedi o chiamando gratuitamente da fisso il contact center all'803164 o da mobile il 06164164. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.