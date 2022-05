Pressione alta, come abbassarla? Basta camminare e un rimedio naturale segreto

Pressione alta, come abbassarla: secondo gli esperti basta una camminata al giorno e stare attenti a un ingrediente molto utilizzato a tavola

La pressione alta è un problema molto comune tra gli italiani ma è un nemico insidioso, in quanto ci espone a diverse malattie cardiovascolari. Se i valori sono oltre il limite (ecco quelli indicati a seconda dell'età) aumenta infatti il rischio di patologie come angina pectoris, ictus cerebrale e infarto. Quindi in molti si chiedono "pressione alta, come abbassarla?". La risposta ci arriva da alcune indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

Secondo gli esperti dell'ISS basta un po' di esercizio fisico per riportare la pressione alta ai valori normali. Nello specifico sarebbe sufficiente una camminata quotidiana a buon ritmo di almeno 30 minuti. Così è possibile ottenere un calo di 4-9 mmHg per la pressione sistolica (la massima) e di circa la metà per quella diastolica (la minima).

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla

La camminata è certamente utile a regolare la pressione alta ma da sola non basta. Anche la dieta è importante per mantenere il corpo in salute. Per quanto riguarda questo disturbo la prima cosa da fare è seguirne una ipocalorica, con un limitato apporto di grassi. Il peggior nemico di soffre di pressione alta è il sale. Per questo motivo sarebbe utile seguire un regime alimentare povero di sodio. Ridurre i condimenti durante i pasti può davvero aiutare a riportare i valori nella norma. Anche l'avocado pare sia particolarmente utile per la salute del cuore mentre un eccesso di caffeina ha effetti devastanti sul corpo.

Prima di modificare la propria dieta è comunque sempre importante rivolgersi prima a un medico, da cui si possono ottenere consigli su come abbassare la pressione alta e su qual è il regime alimentare più efficace in base alle proprie specifiche esigenze.

