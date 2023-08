Proprietà, benefici e controindicazioni dei datteri

I datteri sono frutti dolci e commestibili che crescono in grappoli su palme da dattero, la pianta scientificamente conosciuta come Phoenix dactylifera, originaria delle regioni subtropicali e desertiche del Medio Oriente e del Nord Africa. Ad oggi sono coltivati in diverse parti del mondo con climi simili.

Di colore marrone scuro o marrone chiaro a seconda della varietà e del grado di maturazione, i datteri hanno una forma ovale allungata e una consistenza carnosa. La loro polpa è morbida e dolce, con un sapore ricco e caramellato. Contengono un singolo seme all’interno. Tale seme non è commestibile e solitamente viene rimosso prima del consumo.

Esistono molte varietà di datteri. Le due tipologie principali, le più diffuse in assoluto, sono: quelli a polpa dura, particolarmente rinomati dai paesi arabi e quindi maggiormente coltivati e commercializzati; e quelli a pasta molle, più carnosi, apprezzati in particolare nei paesi europei e americani. Si stima che i datteri d’Israele siano i più pregiati, carnosi e grossi.

Amatissimi specialmente in alcuni periodi dell’anno, almeno in Italia, i datteri sono considerati un superfood per la loro densità nutrizionale. Vengono consumati freschi quando sono maturi e dolci, ma la maggior parte viene sottoposta a un processo di essiccazione, per aumentare la concentrazione zuccherina e prolungarne i tempi di conservazione. Sono quindi disponibili secchi come semplice snack o utilizzati come ingrediente in diverse preparazioni culinarie, da dolci e panificati a piatti salati. Scopriamo insieme i valori nutrizionali, le proprietà e i benefici e le possibili controindicazioni di questi straordinari frutti.

Datteri: valori nutrizionali

I valori nutrizionali dei datteri possono variare a seconda della varietà specifica, delle condizioni di coltivazione e anche di preparazione e dalla presenza o assenza di ingredienti aggiunti. Prendiamo in considerazione le informazioni nutrizionali per 100 grammi di datteri di media dimensione e secchi, il cui apporto calorico è di circa 275 calorie.

I datteri sono un’ottima fonte di energia, soprattutto a causa del loro alto contenuto di carboidrati naturali, in particolare zuccheri naturali come il fruttosio e il glucosio (circa 66 grammi), ma sono anche ricchi di fibre (circa 8 grammi), vitamine (nello specifico la B6) e minerali essenziali come il potassio, il magnesio e il ferro. Inoltre, i datteri contengono, fatta eccezione per la tirosina, anche tutti gli aminoacidi essenziali, seppur in modiche quantità.

Datteri: proprietà e benefici

I datteri sono un frutto altamente nutriente e possono apportare numerosi benefici per la salute, soprattutto se consumati in determinate quantità e senza eccedere. Elenchiamo alcuni dei principali benefici di questi frutti: